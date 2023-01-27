Обстрел Угледара: повреждены 7 домов и 2 школы

В Угледаре сохраняется тяжелая обстановка, в результате очередного российского обстрела повреждены семь домов и две школы.
Об этом 27 января сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Также, по его словам, на территории общины два человека погибли и один ранен в Богоявленке.
Кроме того, зафиксированы обстрелы Новоукраинки.
Об этом 27 января сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Также, по его словам, на территории общины два человека погибли и один ранен в Богоявленке.
Кроме того, зафиксированы обстрелы Новоукраинки.
Глава ОВА добавил, что на Горловском направлении один человек ранен и поврежден дом в Бахмуте.
Он также отметил, что на Лисичанском направлении в Лиманской общине под обстрелами оказались поселки Торское, Заречное и Ямполь, в Звановской общине, повреждены три дома в Переездном, окрестности Звановки попали под обстрел фосфорными зарядами. Также неспокойно было в Северске: обстрелы продолжались в течение суток, прямым попаданием был разрушен частный дом.
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