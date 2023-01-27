Обстрел Угледара: повреждены 7 домов и 2 школы

13:13 27 января Киев, Украина





Об этом 27 января сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Также, по его словам, на территории общины два человека погибли и один ранен в Богоявленке.



Кроме того, зафиксированы обстрелы Новоукраинки. Угледаре сохраняется тяжелая обстановка, в результате очередного российского обстрела повреждены семь домов и две школы.Об этом 27 января сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.Также, по его словам, на территории общины два человека погибли и один ранен в Богоявленке.Кроме того, зафиксированы обстрелы Новоукраинки.

"На Донецком направлении ночью было два массированных артобстрела Авдеевки, есть повреждения, объемы ущерба устанавливаем", - отметил Кириленко.



Глава ОВА добавил, что на Горловском направлении один человек ранен и поврежден дом в Бахмуте.

"Накануне днем россияне повредили три дома и детсад в Торецке, держали под огнем окрестности общины. Также еще три дома повреждены в Екатериновке Ильиновской общины, обошлось без жертв. Громкая ночь прошла в селах Соледарской общины", - сообщил Кириленко.



Он также отметил, что на Лисичанском направлении в Лиманской общине под обстрелами оказались поселки Торское, Заречное и Ямполь, в Звановской общине, повреждены три дома в Переездном, окрестности Звановки попали под обстрел фосфорными зарядами. Также неспокойно было в Северске: обстрелы продолжались в течение суток, прямым попаданием был разрушен частный дом.