Обстрел Торецка: погибший и пожары в девятиэтажках

В Торецке Донецкой области в результате ночного обстрела российских сил возникли пожары в двух девятиэтажных домах, и спасатели обнаружили тело одного погибшего.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию в своем официальном аккаунте в Facebook.
Было зафиксировано возгорание квартир в двух подъездах одного из домов на протяжении третьего по девятый этажи, а также в квартирах с второго по девятый этажи соседнего здания.
Пожарные боролись с огнем на площади 2270 квадратных метров.
В ходе спасательных операций удалось эвакуировать 22 человека, включая ребенка с ограниченными физическими возможностями, а также семь человек из одного из подъездов.
К сожалению, в одной из квартир обнаружено тело погибшего человека.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию в своем официальном аккаунте в Facebook.
Было зафиксировано возгорание квартир в двух подъездах одного из домов на протяжении третьего по девятый этажи, а также в квартирах с второго по девятый этажи соседнего здания.
Пожарные боролись с огнем на площади 2270 квадратных метров.
В ходе спасательных операций удалось эвакуировать 22 человека, включая ребенка с ограниченными физическими возможностями, а также семь человек из одного из подъездов.
К сожалению, в одной из квартир обнаружено тело погибшего человека.
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