Обстрел Торецка: погибший и пожары в девятиэтажках

18:55 02 июня Киев, Украина

В Торецке Донецкой области в результате ночного обстрела российских сил возникли пожары в двух девятиэтажных домах, и спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила эту информацию в своем официальном аккаунте в Facebook.

Было зафиксировано возгорание квартир в двух подъездах одного из домов на протяжении третьего по девятый этажи, а также в квартирах с второго по девятый этажи соседнего здания.

Пожарные боролись с огнем на площади 2270 квадратных метров.

В ходе спасательных операций удалось эвакуировать 22 человека, включая ребенка с ограниченными физическими возможностями, а также семь человек из одного из подъездов.

К сожалению, в одной из квартир обнаружено тело погибшего человека.