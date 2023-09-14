Обстрел села в Херсонской области: погиб ребенок, разрушены дома

10:16 14 сентября Киев, Украина

После полуночи оккупанты атаковали село Новодмитровка в составе Белозерской громады Херсонской области. По информации Херсонской областной прокуратуры, погиб 6-летний мальчик и получил ранения его 13-летний брат, а также еще три взрослых.



Сообщается, что вражеские снаряды попали в частный дом и на его прилегающую территорию. 6-летний мальчик скончался, его старшего брата в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также получили ранения трое соседей, которые попытались оказать помощь пострадавшим.



В результате обстрела пострадали также частные дома и хозяйственные постройки в окрестностях.