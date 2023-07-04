Обстрел села на Черниговщине: ранены несколько человек

В результате обстрела центра села Буда-Воробьевская в Новгород-Северском районе Черниговской области, несколько человек получили ранения.
Об этом информировал Вячеслав Чаус, начальник Черниговской областной государственной администрации, в своем сообщении в Телеграме.
В своих заявлениях Чаус отметил, что враг нанес мощный удар по центру села, в результате чего трое человек были ранены. Двух из них пришлось эвакуировать немедленно во время обстрела.
Чаус выразил признательность начальнику Новгород-Северской районной военной администрации Сергею Сергиенко и его заместителю Александру Селиверстову за их личное участие в эвакуации пострадавших. Селиверстов также оказал непосредственную помощь двум раненым мужчинам.
Раненых были переданы медицинским службам скорой помощи. Третий пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно. Состояние всех раненых оценивается как средней тяжести.
Чаус отметил, что село Буда-Воробьевская постоянно подвергается вражеским обстрелам. Большинство жителей уже покинуло село, но более полутора сотен человек до сих пор остаются на своих местах.
Об этом информировал Вячеслав Чаус, начальник Черниговской областной государственной администрации, в своем сообщении в Телеграме.
В своих заявлениях Чаус отметил, что враг нанес мощный удар по центру села, в результате чего трое человек были ранены. Двух из них пришлось эвакуировать немедленно во время обстрела.
Чаус выразил признательность начальнику Новгород-Северской районной военной администрации Сергею Сергиенко и его заместителю Александру Селиверстову за их личное участие в эвакуации пострадавших. Селиверстов также оказал непосредственную помощь двум раненым мужчинам.
Раненых были переданы медицинским службам скорой помощи. Третий пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно. Состояние всех раненых оценивается как средней тяжести.
Чаус отметил, что село Буда-Воробьевская постоянно подвергается вражеским обстрелам. Большинство жителей уже покинуло село, но более полутора сотен человек до сих пор остаются на своих местах.
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