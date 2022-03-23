Обстрел Рубежного. Погибли дети

08:09 23 марта Киев, Украина

Вечером 22 марта снаряд кафиров попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.



«Около 20:00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены три погибших, двое из них дети», – написал он на своей странице в Facebook.



В результате обстрела возникли многочисленные пожары, в Рубежном пылало предприятие легкой промышленности, училище, несколько квартир. Перебит газопровод.



В Лисичанске в результате авиаудара горел нефтеперерабатывающий завод .



В Кременной повреждены четыре жилых дома.



«Российские кафиры продолжают уничтожать мирных людей и гражданскую инфраструктуру, в который раз им не удалось совершить прорывы и продвинуться, поэтому россияне беспокоятся и готовят без разбора. Кременная, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Северодонецк, Горное с украинскими флагами!» – добавил Гайдай.