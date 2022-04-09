Обстрел Одесчины с оккупированного Крыма

12:46 08 апреля Киев, Украина





Об этом сообщил офицер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров. Россия нанесла три ракетных удара с оккупированного Крыма по Одесской области. Информация о количестве пострадавших уточняется. Есть разрушенные постройки.Об этом сообщил офицер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.



"Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, к сожалению, пострадавшие, их количество уточняется", - отметил офицер.



Также, по его словам, могут активизироваться диверсионные группы в приграничных регионах.



"На фоне ракетных ударов, обычная практика врага - активизация диверсионно-разведывательных групп, в частности в приграничных регионах. Целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники", - отметил Назаров.



Корабельная группировка РФ в Черном море, добавил он, продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них.