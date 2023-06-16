Обстрел Очакова: пострадал мирный житель после артиллерийских ударов рф

09:34 24 мая Киев, Украина

В течение последних 24 часов Очаков на Николаевщине был неоднократно обстрелян вооруженными силами российской федерации, что привело к пострадавшему мирному жителю.



Об этом информировал Виталий Ким, глава областной военной администрации, 24 мая.



Согласно сообщению, вражеские артиллерийские удары были нанесены по городу в 11:00, 12:58 и 14:00.

"В результате этих обстрелов один человек получил травмы. Частные дома, автомобиль и объекты инфраструктуры были повреждены и частично разрушены. Также пострадали газовые и электрические линии передачи, а также сети Интернет. В настоящее время все повреждения восстановлены", - отметил глава областной военной администрации.

Кроме того, около 20:05 были зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы в акватории Очаковской громады, но пострадавших нет.