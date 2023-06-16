Обстрел Очакова: пострадал мирный житель после артиллерийских ударов рф

В течение последних 24 часов Очаков на Николаевщине был неоднократно обстрелян вооруженными силами российской федерации, что привело к пострадавшему мирному жителю.
Об этом информировал Виталий Ким, глава областной военной администрации, 24 мая.
Согласно сообщению, вражеские артиллерийские удары были нанесены по городу в 11:00, 12:58 и 14:00.
Об этом информировал Виталий Ким, глава областной военной администрации, 24 мая.
Согласно сообщению, вражеские артиллерийские удары были нанесены по городу в 11:00, 12:58 и 14:00.
Кроме того, около 20:05 были зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы в акватории Очаковской громады, но пострадавших нет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии