Обстрел Никополя: повреждены 15 жилых домов, пострадала жительница

19:26 11 августа Киев, Украина

Враг снова обстрелял Никополь , в результате чего ранена 72-летняя женщина. Об этом в Телеграмме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Сегодня враг снова ударил по Никополю. В результате обстрела артиллерией ранена 72-летняя женщина", — написал он.

Женщину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и многочисленными ссадинами спины. Сейчас ее состояние удовлетворительное.



Также были повреждены 15 жилых домов, шесть хозяйственных построек, автомобиль и пять линий электропередачи.



В других громадах день прошел тихо.