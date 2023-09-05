Обстрел Никополя: повреждены 15 жилых домов, пострадала жительница

Враг снова обстрелял Никополь, в результате чего ранена 72-летняя женщина. Об этом в Телеграмме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Женщину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и многочисленными ссадинами спины. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
Также были повреждены 15 жилых домов, шесть хозяйственных построек, автомобиль и пять линий электропередачи.
В других громадах день прошел тихо.
Также были повреждены 15 жилых домов, шесть хозяйственных построек, автомобиль и пять линий электропередачи.
В других громадах день прошел тихо.
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