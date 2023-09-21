Обстрел Николаевщины: вспыхнул пожар на площади 1,5 гектара после падение боеприпасов

На Николаевщине днем 21 сентября произошел обстрел Куцурубской территориальной общины в Николаевском районе российскими войсками, в результате чего загорелась сухая трава и кустарники.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Николаевской области.
По информации отчета, падение боеприпасов и обломков от них стали причиной возгорания на площади около 1,5 гектара. Оперативно прибывшие пожарные из 22 государственной пожарно-спасательной части справились с пожаром и потушили его.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Николаевской области.
По информации отчета, падение боеприпасов и обломков от них стали причиной возгорания на площади около 1,5 гектара. Оперативно прибывшие пожарные из 22 государственной пожарно-спасательной части справились с пожаром и потушили его.
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