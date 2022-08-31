Обстрел Николаева: две ракеты попали в университет

10:40 17 августа Киев, Украина

На момент обстрела в университете был только охранник – он не пострадал.

 
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
 
"Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения" - Александр Сенкевич .

Обломками и ударной волной повреждены дома напротив вуза.

Сенкевич добавил, что всем, кому нужно, бесплатно выдадут пленку и ОСБ-плиты.

По состоянию на 8 утра коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Напомним , ранее в разных районах Николаева прогремели взрывы.