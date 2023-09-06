Обстрел населенных пунктов в Донецкой области: двое погибших и раненые

В ночь на 30 августа российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли два человека и семеро получили ранения.
Как сообщила прокуратура Донецкой области, под вражеские снаряды попали в жилые кварталы Курахово и село Богатырь Волновахского района.
В Курахово пострадали пятеро женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет. Они получили минно-взрывные травмы и контузии.
В селе Богатырь погибли двое сторожей 44 и 59 лет. Они находились на территории фермерского хозяйства, когда туда попали российские снаряды. Также пострадал крупный рогатый скот.
Взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.
Прокуроры Донецкой области принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.
Как сообщила прокуратура Донецкой области, под вражеские снаряды попали в жилые кварталы Курахово и село Богатырь Волновахского района.
В Курахово пострадали пятеро женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет. Они получили минно-взрывные травмы и контузии.
В селе Богатырь погибли двое сторожей 44 и 59 лет. Они находились на территории фермерского хозяйства, когда туда попали российские снаряды. Также пострадал крупный рогатый скот.
Взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.
Прокуроры Донецкой области принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.
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