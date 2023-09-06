Обстрел населенных пунктов в Донецкой области: двое погибших и раненые

11:51 30 августа Киев, Украина

В ночь на 30 августа российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли два человека и семеро получили ранения.



Как сообщила прокуратура Донецкой области, под вражеские снаряды попали в жилые кварталы Курахово и село Богатырь Волновахского района.



В Курахово пострадали пятеро женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет. Они получили минно-взрывные травмы и контузии.



В селе Богатырь погибли двое сторожей 44 и 59 лет. Они находились на территории фермерского хозяйства, когда туда попали российские снаряды. Также пострадал крупный рогатый скот.



Взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.



Прокуроры Донецкой области принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.