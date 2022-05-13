Обстрел колонны беженцев

Армия РФ обстреляла мирных жителей, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава.
Вечером 12 мая российские военные обстреляли из артиллерии колонну беженцев, которая выезжала из Херсонской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Он уточнил, что пострадали мирные люди, которые двигались со стороны Берислава.
Он уточнил, что пострадали мирные люди, которые двигались со стороны Берислава.
В числе раненых - ребенок 2011 года рождения.
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