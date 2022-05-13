Обстрел колонны беженцев

09:24 13 мая Киев, Украина

Армия РФ обстреляла мирных жителей, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава.

Вечером 12 мая российские военные обстреляли из артиллерии колонну беженцев, которая выезжала из Херсонской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.



Он уточнил, что пострадали мирные люди, которые двигались со стороны Берислава.

"Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники. В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар", - отметил Вилкул.

В числе раненых - ребенок 2011 года рождения.