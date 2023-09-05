Обстрел Херсонщины: повреждены жилые дома, инфраструктура и есть жертвы

16:29 25 августа Киев, Украина

В результате обстрелов Херсонского и Бериславского районов в течение суток были повреждены административные и промышленные здания, медицинская амбулатория, жилые дома и автомобили.



Об этом сообщила полиция Херсонской области и Силы обороны юга.



В Широкой Балке под вражеский огонь попал 35-летний тракторист, который пахал поле, чтобы остановить распространение огня. Снаряд попал рядом с трактором, водитель погиб на месте.



В Николаевке ранен 67-летний мужчина, в Бургунке повреждения получил служебный автомобиль полиции. В Никольском ранен 77-летний мужчина.



Херсон также подвергся массированному обстрелу. Взрывы раздавались круглосуточно. Враг безжалостно пытался уничтожить инфраструктурные объекты, целился по территории предприятий, мирных жилых кварталах Корабельного и Днепровского районов.



Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили.



В центре города снаряд попал в дом, где находилась 6-летняя девочка. У нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение бедра, спины и ноги.



Следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, эксперты и взрывотехники собирали вещественные доказательства и документировали последствия обстрелов. На местах работники "скорой" оказывали помощь пострадавшим, спасатели тушили пожары и разбирали завалы.