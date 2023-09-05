Обстрел Херсонщины: повреждены жилые дома, инфраструктура и есть жертвы

В результате обстрелов Херсонского и Бериславского районов в течение суток были повреждены административные и промышленные здания, медицинская амбулатория, жилые дома и автомобили.
Об этом сообщила полиция Херсонской области и Силы обороны юга.
В Широкой Балке под вражеский огонь попал 35-летний тракторист, который пахал поле, чтобы остановить распространение огня. Снаряд попал рядом с трактором, водитель погиб на месте.
В Николаевке ранен 67-летний мужчина, в Бургунке повреждения получил служебный автомобиль полиции. В Никольском ранен 77-летний мужчина.
Херсон также подвергся массированному обстрелу. Взрывы раздавались круглосуточно. Враг безжалостно пытался уничтожить инфраструктурные объекты, целился по территории предприятий, мирных жилых кварталах Корабельного и Днепровского районов.
Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили.
В центре города снаряд попал в дом, где находилась 6-летняя девочка. У нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение бедра, спины и ноги.
Следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, эксперты и взрывотехники собирали вещественные доказательства и документировали последствия обстрелов. На местах работники "скорой" оказывали помощь пострадавшим, спасатели тушили пожары и разбирали завалы.
Об этом сообщила полиция Херсонской области и Силы обороны юга.
В Широкой Балке под вражеский огонь попал 35-летний тракторист, который пахал поле, чтобы остановить распространение огня. Снаряд попал рядом с трактором, водитель погиб на месте.
В Николаевке ранен 67-летний мужчина, в Бургунке повреждения получил служебный автомобиль полиции. В Никольском ранен 77-летний мужчина.
Херсон также подвергся массированному обстрелу. Взрывы раздавались круглосуточно. Враг безжалостно пытался уничтожить инфраструктурные объекты, целился по территории предприятий, мирных жилых кварталах Корабельного и Днепровского районов.
Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили.
В центре города снаряд попал в дом, где находилась 6-летняя девочка. У нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение бедра, спины и ноги.
Следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, эксперты и взрывотехники собирали вещественные доказательства и документировали последствия обстрелов. На местах работники "скорой" оказывали помощь пострадавшим, спасатели тушили пожары и разбирали завалы.
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