Обстрел Херсонщины: эвакуированные в больнице с тяжелыми ранениями

18:06 12 июня Киев, Украина

В результате обстрела военными рф, произошедшего 11 июня на левобережье Херсонщины, группа эвакуированных лиц находится в больнице, страдая от тяжелых и средней тяжести повреждений.



По словам Александра Толоконникова, руководителя пресс-офиса Херсонской областной военной администрации, произошедший инцидент наглядно демонстрирует коварство российских войск, которые намеренно обстреляли эвакуационные лодки, направлявшиеся с левого берега, а также открыли огонь по спинам ничего не подозревающих людей.



Трагедия унесла жизни трех человек, а еще десятки получили ранения, включая двух правоохранителей.



Толоконников отметил, что пострадавшие находятся в настоящий момент в тяжелом состоянии, некоторые находятся в реанимации, а другие - в состоянии средней тяжести, страдая от огнестрельных ранений.



Кроме того, двое мужчин, которые спасались от наводнения, и несколько российских граждан были доставлены в больницу с симптомами гипотермии, их состояние оценивается как удовлетворительное.



Как ранее сообщалось, 11 июня российская армия напала на лодку с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться с левобережья Херсонской области, оккупированной российскими войсками.



Наталья Гуменюк, руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга, заявила, что операция по спасению людей с затопленных территорий Херсонщины, находящихся под оккупацией российских войск, является чрезвычайно сложной и требует обеспечения информационной тишины.



К настоящему моменту на Херсонщине остается затопленными 46 городов, поселков и сел, из которых 32 находятся на правом берегу, а 14 - на левом берегу. Несмотря на то, что вода постепенно отступает, спасательная операция продолжается. Освобожденная от оккупации территория насчитывает 3801 затопленный дом.



Вооруженные силы Украины освободили правобережную часть Херсонской области, включая город Херсон. Однако левобережная часть области временно находится под контролем российских войск.