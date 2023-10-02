Обстрел Херсона: Свято-Духовский собор поврежден

15:35 02 октября Киев, Украина





Об этом информирует пресс-служба Херсонской епархии. В результате обстрела Херсона , совершенного российскими силами в ночь с 1 на 2 октября 2023 года, вновь были повреждены Свято-Духовский кафедральный собор и епархиальное управление Херсонской епархии.Об этом информирует пресс-служба Херсонской епархии.

"В ходе российского обстрела, произошедшего ночью 2 октября 2023 года, Свято-Духовский кафедральный собор и епархиальное управление Херсонской епархии в очередной раз получили повреждения", - гласит сообщение.

Снаряд поразил подвальное помещение епархиального управления и приземлился на территории собора. В результате атаки пострадали центральный вход, фасад, ризница и некоторые подсобные помещения, также были разрушены оконные стекла.



К счастью, сообщается, что люди не пострадали.