Обстрел Херсона: Свято-Духовский собор поврежден

В результате обстрела Херсона, совершенного российскими силами в ночь с 1 на 2 октября 2023 года, вновь были повреждены Свято-Духовский кафедральный собор и епархиальное управление Херсонской епархии.
Об этом информирует пресс-служба Херсонской епархии.
Об этом информирует пресс-служба Херсонской епархии.
Снаряд поразил подвальное помещение епархиального управления и приземлился на территории собора. В результате атаки пострадали центральный вход, фасад, ризница и некоторые подсобные помещения, также были разрушены оконные стекла.
К счастью, сообщается, что люди не пострадали.
К счастью, сообщается, что люди не пострадали.
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