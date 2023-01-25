Обстрел Херсона: повреждены роддом, школа и поликлиника
08:57 25 января Киев, Украина
Вчера, 24 января, российские террористы обстреляли в Херсоне
роддом, школу и поликлинику.
Об этом сообщил Ярослав Янушевич.
"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал. Нет пострадавших и в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу", - говорится в сообщении.
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