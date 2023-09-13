Обстрел Харьковской области: разрушения и пожары

10:57 13 сентября Киев, Украина

За 24 часа, с 12 сентября, российские войска провели свыше 20 атак по приграничным районам Харьковской области. Эту информацию предоставил глава администрации Харьковской области, Олег Синегубов.



В результате артобстрела населенного пункта Казачья Лопань в Харьковском районе, двухэтажная фасадная часть пожарно-спасательного поста была частично повреждена. Также стекла были выбиты в здании воинской части, а служебный автомобиль и четыре частных автомобиля получили повреждения.



В селе Волчанские Хутора Чугуевского района, в результате обстрела, произошло возгорание сухой травы и хвойной подстилки.



Комбайн загорелся в поселке Ольховатка Купянского района также из-за обстрела.



Кроме того, село Волчанские Хутора Чугуевского района также подверглось обстрелу, что привело к повреждению частного жилого дома.



Согласно данным главы администрации области обошлось без жертв или пострадавших.