Обстрел Харьковской области: повреждены жилые дома и инфраструктура, есть жертвы

10:29 28 августа Киев, Украина

За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов Харьковской области.



Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Телеграмме.



В частности, в селе Одноробовка Богодуховского района вражеский удар из реактивных систем залпового огня полностью разрушил частный жилой дом и торговый киоск.



В результате обстрела погибла 39-летняя женщина, 16-летняя девушка получила ранение.



Состояние раненой медики оценивают как легкое, в госпитализации девушка не нуждалась.



В селе Чернещина Изюмского района российские обстрелы повредили здания агропредприятия и несколько частных жилых домов.



В результате минометных ударов российских войск по селу Казачья Лопань Харьковского района повреждения получили по меньшей мере пять частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.