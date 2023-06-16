Обстрел Харьковской области: погибший и разрушения после атаки войск рф

18:19 18 мая Киев, Украина

В четверг, 18 мая, войска рф атаковали Харьковскую область, приведя к попаданию снаряда в частный жилой дом.

Глава ОВА, Олег Синегубов, сообщил о возможном нахождении человека под завалами. Инцидент произошел в селе Циркуны Харьковского района, по предварительным данным.

На месте происшествия находятся экстренные службы, работающие над уточнением информации.

К сожалению, в результате вражеского обстрела погиб 52-летний житель местности, а двое других мужчин получили ранения и были госпитализированы.

В селе два жилых дома полностью разрушены, а также повреждены 13 частных домов и 14 хозяйственных построек.

Глава ОВА призывает жителей не игнорировать сигналы тревоги, обращаясь к ним в свете данной ситуации.