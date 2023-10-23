Обстрел Харьковщины: разрушены дома, предприятие, училище и детсад

11:35 23 октября Киев, Украина

За последние сутки войска рф осуществили обстрелы населенных пунктов в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области, что привело к ранению мирных жителей.



Об этом 23 октября сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.



Он отметил, что села Куриловка и Ковшаровка подверглись атаке врага, который применил управляемые авиабомбы. В результате атаки на Куриловку были повреждены частный дом, два многоквартирных здания, здание гражданского предприятия и другие объекты инфраструктуры. 39-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В Ковшаровке были повреждены здания профессионально-технического училища и детского сада, но без пострадавших.



Также в результате обстрелов поселка Двуречная пострадал 81-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести.



Вражеские атаки также затронули поселки Плетеневка, Зыбино, Петропавловка и Кисловка.