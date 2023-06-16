Обстрел Харьковщины: Купянский, Харьковский и другие районы под ударом

10:24 07 июня Киев, Украина





Об этом сегодня сообщил председатель областной государственной администрации Олег Синегубов.



Среди населенных пунктов, находившихся под обстрелом оккупантов, были Сотницкий Казачок, Ветеринарное, Стрелечье, Синельниково, Старица, Волчанск, Уды, Заречное, Печенеги, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый и другие.



По сообщению главы областной администрации, к счастью, гражданское население не пострадало.



Вчера, около 17:45, российские силы снова обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. За последние 24 часа, рашисты продолжили обстреливать приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области, включая Купянский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы.Об этом сегодня сообщил председатель областной государственной администрации Олег Синегубов.Среди населенных пунктов, находившихся под обстрелом оккупантов, были Сотницкий Казачок, Ветеринарное, Стрелечье, Синельниково, Старица, Волчанск, Уды, Заречное, Печенеги, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый и другие.По сообщению главы областной администрации, к счастью, гражданское население не пострадало.Вчера, около 17:45, российские силы снова обстреляли аммиакопровод в Купянском районе.

"Зафиксировано всего 6 обстрелов насосной станции возле села Масютовка", - сообщил председатель ОГА, отметив, что после проведения замеров аммиак в воздухе в населенных пунктах Купянского района не обнаружен.



Также продолжается разминирование на территории области: за последние сутки специалисты ГСЧС обезвредили 78 взрывоопасных предметов.