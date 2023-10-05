Обстрел города Берислав: прямое попадание в больницу

16:02 05 октября Киев, Украина

В результате обстрела города Берислав на Херсонщине российские агрессоры нанесли ударили по больнице, полностью разрушив четвертый этаж и нанеся повреждения другим этажам.

Об этом сообщил начальник Областной военной администрации Александр Прокудин в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
"В Бериславе - прямое попадание в больницу. Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично",- говорится в сообщении.
Также в результате обстрела пострадали автомобили скорой помощи.

Следует отметить, что в ходе атаки пострадали два медицинских работника. У водителя скорой помощи имеется перелом ноги и ранение головы, в то время как фельдшер получил контузию. Подробности их состояния уточняются.