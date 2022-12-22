Обстрел Донбасса: повреждены школы, жилые дома и линии электропередачи

14:48 22 декабря Киев, Украина

В результате российских атак на Донбассе за прошлые сутки повреждены школа, жилые дома и линии электропередачи. Об этом 22 декабря сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Покровску - попали на территорию предприятия. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. На Волновахском направлении продолжаются артобстрелы Угледара - повреждены три дома, никто не пострадал", - отметил он.



По словам Кириленко, на Горловском направлении в результате обстрелов ранен человек и поврежден дом в Бахмуте. В Часовоярской общине повреждены линии электропередачи, а в Константиновке в результате обстрела повреждена школа.



За минувшие сутки в Донецкой области ранены трое людей.