Обстрел Донбасса: повреждены школы, жилые дома и линии электропередачи

В результате российских атак на Донбассе за прошлые сутки повреждены школа, жилые дома и линии электропередачи. Об этом 22 декабря сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По словам Кириленко, на Горловском направлении в результате обстрелов ранен человек и поврежден дом в Бахмуте. В Часовоярской общине повреждены линии электропередачи, а в Константиновке в результате обстрела повреждена школа.
За минувшие сутки в Донецкой области ранены трое людей.
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