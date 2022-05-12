Обстрел Днепропетровской области

09:50 12 мая Киев, Украина

Из реактивных систем залпового огня Ураган российские войска обстреляли Зеленодольскую общину.

"Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу", - глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате атаки разрушен объект энергетической инфраструктуры.



По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область по линии соприкосновения, в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов.



Ранее, ночью в четверг враг нанес авиаудары по Новгород-Северскому в Черниговской области. Сообщается о жертвах и раненых.