Обстрел Днепропетровской области

Из реактивных систем залпового огня Ураган российские войска обстреляли Зеленодольскую общину.
В результате атаки разрушен объект энергетической инфраструктуры.
По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область по линии соприкосновения, в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов.
Ранее, ночью в четверг враг нанес авиаудары по Новгород-Северскому в Черниговской области. Сообщается о жертвах и раненых.
По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область по линии соприкосновения, в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов.
Ранее, ночью в четверг враг нанес авиаудары по Новгород-Северскому в Черниговской области. Сообщается о жертвах и раненых.
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