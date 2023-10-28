Обстрел Боровой на Харьковщине: четыре пострадавших и разрушен дом

10:13 24 октября Киев, Украина

Вечером 23 октября поселок Боровая на Харьковщине подвергся обстрелу со стороны войск рф с использованием ракетно-артиллерийских систем.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, в результате атаки пострадали четыре мирных жителя. Двухэтажный жилой дом получил повреждения, также женщина в возрасте 42 лет, женщина в возрасте 68 лет и мужчина в возрасте 65 лет были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. 67-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.



Глава региона также отметил, что за последние сутки населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Купянском и Изюмском районах подвергались артиллерийским обстрелам, минометным атакам и авиационным ударам.



В частности, в атаках оказались заселенные районы Казачья Лопань в Харьковском районе, а также Плетеневка и Бударки в Чугуевском районе. Другие пострадавшие населенные пункты включают Двуречную, Синьковку и Ивановку в Купянском районе. Авиаудары были нанесены по районам Синьковки и Петропавловки.