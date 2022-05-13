Обстрел Авдеевского коксохимического завода

11:54 13 мая Киев, Украина

Самые активные обстрелы – на Авдеевском направлении.

По словам Кириленко второй день подряд россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу – 1 работник ранен, повреждена часть оборудования. Город обесточен.



В Торецке 12 мая был ранен 1 человек, повреждены 5 домов. В Светлодарске – повреждены 2 дома, их жители уже были эвакуированы.



На Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать украинскую оборону – обе попытки были отражены вооруженными силами Украины.