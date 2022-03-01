Обстрел Ахтырки. Погибло 70 военнослужащих

В городе Ахтырка Сумской области российские Грады ударили по воинской части. Погибло много украинских военных.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет пресс-служба Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины.
"По меньшей мере 70 украинских военных погибли в Ахтырке Сумской области при обстреле российской артиллерией воинской части", - отметил Живицкий.
Отмечается, что возможно российские военные начали атаковать Украину вакуумными бомбами. По предварительной информации, всего на воинскую часть сбросили три вакуумных бомбы, специалисты обнаружили на месте их остатки.
"По меньшей мере 70 украинских военных погибли в Ахтырке Сумской области при обстреле российской артиллерией воинской части", - отметил Живицкий.
Отмечается, что возможно российские военные начали атаковать Украину вакуумными бомбами. По предварительной информации, всего на воинскую часть сбросили три вакуумных бомбы, специалисты обнаружили на месте их остатки.
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