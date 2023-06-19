Обстрел 20 населенных пунктов: российские силы атаковали Запорожскую область

12:32 18 июня Киев, Украина

Согласно информации, полученной от главы Запорожской областной государственной администрации, за последние 24 часа российские вооруженные силы осуществили обстрел 20 городов и поселков Запорожской области.



Всего было зафиксировано 96 атак из различных видов вооружения, включая четыре атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов в районах Гуляйпольского и Волшебного, а также восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Степного, Новоивановки и Новодаровки.



Более того, было произведено 84 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Железнодорожному, Орехову, Каменскому и соседним селам.



Глава ОГА отметил, что поступило пять сообщений о повреждении жилых домов и автомобилей местных жителей в результате обстрелов. Раненния получил 56-летний мужчина во время обстрела Орехова. Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.