Обстановка в регионах по состоянию на утро 18 апреля

10:39 18 апреля Киев, Украина

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Черновицкой области.



Днепропетровщина



Враг попал по инфраструктурному объекту в Синельниковском районе, двое пострадавших. И также «прилеты» в Павлоградском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура. Предварительно, без пострадавших.



Харьков



Ночные обстрелы города продолжились в разных районах, наличие пострадавших еще не устанавливается. По области вечером оккупанты обстреляли Лозовую, пострадавших нет.

По последним сведениям за сутки в Харьковской области ранены 24 человека, пятеро погибли.



Луганщина



Россияне ударили по спорткомплексу «Олимп» в Кременной, площадь возгорания свыше двух тыс. кв. м. В Лисичанске обстреляли участок патрульной полиции, ранены полицейские доставлены в больницу. Кроме того, в других городах области загорелись 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке. По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое.



Донетчина



Ночью ракетный обстрел Краматорска, есть разрушение инфраструктуры, информация по пострадавшим уточняется. Обстрелы Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецкая из артиллерии и градов. Есть разрушения и раненые среди гражданских. Количество и степень тяжести уточняется. Мариуполь – без изменений.



Херсонщина



Взрывы и обстрелы по всей области. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.



Николаевщина



С ночи идет воздушная тревога. Утром были обстрелы города, по предварительным данным, горит камиш. Информация о последствиях уточняется. Ситуация контролируется.



Вооруженные силы русской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.