Обстановка на Донбассе на вечер 27 апреля: один воин погиб, РФ 6 раз нарушила режим тишины

19:00 27 Апрель Киев, Украина

В течение сегодняшнего дня российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим тишины, также сообщается о гибели одного украинского бойца.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.



Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.



Недалеко от поселка Майорское оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки вооруженные формирования РФ осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское- автоматические станковые гранатометы.



Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.



Также сообщается, что сегодня, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы. Раненых воинов доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.