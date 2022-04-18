Общие потери российских оккупантов на 18 апреля

12:07 18 апреля Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения русские оккупационные войска потеряли 20 600 личного состава и восемь кораблей. Об этом сообщает Генштаб Минобороны.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили: