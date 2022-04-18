Общие потери российских оккупантов на 18 апреля

12:07 18 апреля Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения русские оккупационные войска потеряли 20 600 личного состава и восемь кораблей. Об этом сообщает Генштаб Минобороны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:
  • личного состава – около 20600 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 790 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2041 ед,
  • артиллерийских систем – 381 ед,
  • РСЗО – 130 ед,
  • средства ПВО – 67 ед,
  • самолетов – 167 ед,
  • вертолетов – 147 ед,
  • автомобильной техники - 1487 ед,
  • корабли /катера – 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.
  • Специальная техника – 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. 