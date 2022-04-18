Общие потери российских оккупантов на 18 апреля

С начала полномасштабного вторжения русские оккупационные войска потеряли 20 600 личного состава и восемь кораблей. Об этом сообщает Генштаб Минобороны.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20600 человек ликвидировано,
- танков ‒ 790 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2041 ед,
- артиллерийских систем – 381 ед,
- РСЗО – 130 ед,
- средства ПВО – 67 ед,
- самолетов – 167 ед,
- вертолетов – 147 ед,
- автомобильной техники - 1487 ед,
- корабли /катера – 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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