ОБСЕ: Стало известно количество российских солдат и военной техники на Донбассе

Российское правительство продолжает производить поставки техники и боеприпасов на оккупированные территории Донбасса. На данный момент захваченные украинские земли контролируют более 2000 военных РФ.
Об этом стало известно из сообщения ОБСЕ.
"Согласно имеющейся информации, на данный момент на временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы находятся 2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ.
Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.
Таким образом Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в Заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.
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