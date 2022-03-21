Обострение на Донбассе: сепаратисты 22 раза нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 23 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано 22 нарушения режима "тишины". Украинские военные не понесли потерь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 24 июня.
Так, противник использовал: артиллерийские системы 122-го калибра, минометы 120-го и 82-го калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Новоселовка, Майорск, Пивденне, Марьинка, Красногоровка, Старогнатовка, Авдеевка, Луганское, Водяное, Новоалександровка, Новотошковское и Широкино.
Также недалеко от Песок зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
С начала текущих суток сепаратисты уже четыре раза открывали огонь по украинским позициям.
У населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Пивденного дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы применялись 120-мм минометы.
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