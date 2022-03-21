Обострение на Донбассе: сепаратисты 22 раза нарушили режим прекращения огня

09:57 24 июня Киев, Украина

За прошедшие сутки, 23 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано 22 нарушения режима "тишины". Украинские военные не понесли потерь.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 24 июня.



Так, противник использовал: артиллерийские системы 122-го калибра, минометы 120-го и 82-го калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Так, противник использовал: артиллерийские системы 122-го калибра, минометы 120-го и 82-го калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Новоселовка, Майорск, Пивденне, Марьинка, Красногоровка, Старогнатовка, Авдеевка, Луганское, Водяное, Новоалександровка, Новотошковское и Широкино.

"Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена", – говорится в сводке.

Также недалеко от Песок зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.



С начала текущих суток сепаратисты уже четыре раза открывали огонь по украинским позициям.



У населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Пивденного дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы применялись 120-мм минометы.