Оборотни в погонах: полицейские задержаны за вымогательство и похищение

14:27 23 ноября Киев, Украина

Трое должностных лиц Управления полиции Соломенского района, задержаны по подозрению в получении неправомерной выгоды и похищении человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 23 ноября.



Отмечается, что двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого, обвинив их в угоне данного транспортного средства.

"За "непривлечение к уголовной ответственности" полицейские требовали 10 тысяч долларов. Они заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место. При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать "откупные". Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки", - говорится в сообщении.

Полицейские получили две тысячи евро, еще две с половиной тысячи долларов владельцу авто разрешили передать позже. Только после этого заложников отпустили.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям о незаконном лишении свободы или похищение человека (ч.2 ст.146) и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.