Оборотни в погонах: полицейские задержаны за вымогательство и похищение

Трое должностных лиц Управления полиции Соломенского района, задержаны по подозрению в получении неправомерной выгоды и похищении человека.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 23 ноября.
Отмечается, что двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого, обвинив их в угоне данного транспортного средства.
Отмечается, что двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого, обвинив их в угоне данного транспортного средства.
Полицейские получили две тысячи евро, еще две с половиной тысячи долларов владельцу авто разрешили передать позже. Только после этого заложников отпустили.
По данному факту открыто уголовное производство по статьям о незаконном лишении свободы или похищение человека (ч.2 ст.146) и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
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