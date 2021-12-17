"Оборотень" террористов: боевик "ЛНР" устроился на работу в госорганы

20:50 08 Апрель Киев, Украина

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали экс-сотрудника "спецслужбы" так называемой Мингосбезопасности "ЛНР", который переехал на подконтрольную украинской власти территорию через Российскю Федерацию и трудоустроился в структуру МВД.

Об этом сообщает прес-служба СБУ в четверг, 8 апреля.



По данным следствия, злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям сепаратистов.



СБУ установила, что мужчина в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником" так называемого "МГБ ЛНР". Он вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.



Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.



Злоумышленнику сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании незаконных вооруженных формирований, незаконном обращении со взрывчатыми веществами (ч.2 ст.110, ч.2 ст.260, ч.1 ст.263 УК Украины).



Также указано, что в настоящее время суд уже арестовал подозреваемого.