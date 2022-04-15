Оборона регионов. Отчет ВСУ на утро 15 апреля

10:14 15 апреля Киев, Украина

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасщине, Черниговщине и Сумщине.



В Киевской области были слышны взрывы в Васильковской общине, по предварительным данным сработало ПВО.



Харьков: обстрелы жилых кварталов, ночью было несколько пожаров. По области за сутки кафиры обстреляли Золочев, Дергачи, есть пострадавшие. Идут бои в Изюмском направлении



Луганщина: за минувшие сутки 24 обстрела. Двое погибших, двое раненых. Централизовано эвакуировано 225 человек.



Донетчина: боевые действия по всей линии фронта. За сутки обстрелам подвергались Мариуполь, пгт. В.Новоселка, с. Заречное, г. Угледар, г. Краматорск и нп Краматорского района, г. Бахмут. В сутки трое погибших и семеро раненых. Возгорание дома в Красногоровке, утром работает ГСЧС. Мариуполь – без изменений: наши военные противятся врагу, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта.



Херсонщина: взрывы и обстрелы. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства орков.



Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины. На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.



На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.