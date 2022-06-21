Обмен телами погибших: Украина вернула еще 35 защитников

16:04 21 июня Киев, Украина

В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников.



Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Отмечается, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается в соответствии с нормами Женевской конвенции.



Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, Главного управления разведки, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.



Напомним, сейчас уже состоялось три обмена телами военных между Россией и Украиной.



4 июня во время первого обмена Украина вернула 160 тел военных, погибших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Из них 52 погибших – бойцы полка "Азов".



Второй обмен телами погибших произошел по формуле "50 на 50". Из 50 погибших украинских защитников 37 – защитники завода "Азовсталь".



14 июня Украина вернула тела 64 защитников "Азовстали".