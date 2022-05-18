Обезвоженный ранее Крым тонет в большой воде: Божий дар или кара?

Российские оккупанты требовали от Украины дать воду в Крым, который страдал от нехватки воды, водохранилища которого пересохли от жары. Но теперь, когда вода буквально обрушилась на них с неба, оказались не готовыми справиться с большим количеством воды. Виной всему не только природа, но и разрушенные системы стоков и водоотводов.
Из-за сильных осадков вода в реках поднялась и затопила стадион. Там, по словам местных жителей, воды по колено.
Также затопленным оказался оптово-розничный рынок. С рынка потоками воды унесло ящики с овощами, арбузы и дыни.
Подтопило и рыбоконсервный завод Пролив.
Согласно прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные осадки в восточной части полуострова ожидаются в пятницу 13-го и в ночь на субботу.
До этого сообщалось, что в Крыму затопило трассу к "крымскому мосту" и близлежащие поля.
Добавим, также в Крыму затопило трассу Симферополь-Ялта. Из подтопленной в результате ливней территории эвакуировали шесть человек, в том числе одного ребенка.
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