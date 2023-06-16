Обеспечивал теплом оккупантов: СБУ задержала главу "филиала донбасгаза днр" в Лимане

СБУ задержала "главу филиала донбасгаза днр" в городе Лиман. Этот человек предоставлял тепло в казармы оккупационных войск во время оккупации.
Приспешником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и начал с ними сотрудничество. За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "филиала донбасгаза днр".
После «назначения», он сразу приступил к организации обогрева захваченных построек, где были «расквартированы» оккупационные группировки россии. При этом он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей.
После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города в временно оккупированный Енакиево. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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