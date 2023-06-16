Обеспечивал теплом оккупантов: СБУ задержала главу "филиала донбасгаза днр" в Лимане

10:11 13 июня Киев, Украина

СБУ задержала "главу филиала донбасгаза днр" в городе Лиман . Этот человек предоставлял тепло в казармы оккупационных войск во время оккупации.



Приспешником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и начал с ними сотрудничество. За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "филиала донбасгаза днр".



После «назначения», он сразу приступил к организации обогрева захваченных построек, где были «расквартированы» оккупационные группировки россии. При этом он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей.



После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города в временно оккупированный Енакиево. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.



Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.