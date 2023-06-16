Обеспечивал паромную переброску войск рф в Украину: СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнику рф

12:13 13 июня Киев, Украина

СБУ сообщила о подозрении высокопоставленному российскоум чиновнику, который обеспечивал паромную переброску российских войск в Украину.

В результате проведенного расследования были собраны неопровержимые доказательства против главы федерального агентства морского и речного транспорта российской федерации (росморречфлот) по имени Захарий Джиоев.

Начиная с момента начала широкомасштабного вторжения, данный чиновник оказывал активную поддержку министерству обороны рф в проведении незаконного перемещения войск на территорию Украины.

По его личному приказу в августе 2022 года паромы российской компании под названием "Оборонлогистика" использовались для организации морского перевозок между Краснодарским краем и временно оккупированным Мариуполем.

Впоследствии, после взрыва на "Крымском мосту", Джиоев дал указание организовать паромную переправу с территории российской федерации на украинский полуостров. В результате, оккупационные войска передвигались на южный фронт с помощью паромов, а также осуществляли транспортировку военной техники и боеприпасов российских оккупационных групп.

Кроме того, российские захватчики использовали паромные маршруты для вывоза незаконно захваченного украинского зерна в их страну.

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности Украины официально проинформировали Захария Джиоева о подозрении по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 437 Уголов