Обеспечивал паромную переброску войск рф в Украину: СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнику рф

СБУ сообщила о подозрении высокопоставленному российскоум чиновнику, который обеспечивал паромную переброску российских войск в Украину.
В результате проведенного расследования были собраны неопровержимые доказательства против главы федерального агентства морского и речного транспорта российской федерации (росморречфлот) по имени Захарий Джиоев.
Начиная с момента начала широкомасштабного вторжения, данный чиновник оказывал активную поддержку министерству обороны рф в проведении незаконного перемещения войск на территорию Украины.
По его личному приказу в августе 2022 года паромы российской компании под названием "Оборонлогистика" использовались для организации морского перевозок между Краснодарским краем и временно оккупированным Мариуполем.
Впоследствии, после взрыва на "Крымском мосту", Джиоев дал указание организовать паромную переправу с территории российской федерации на украинский полуостров. В результате, оккупационные войска передвигались на южный фронт с помощью паромов, а также осуществляли транспортировку военной техники и боеприпасов российских оккупационных групп.
Кроме того, российские захватчики использовали паромные маршруты для вывоза незаконно захваченного украинского зерна в их страну.
На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности Украины официально проинформировали Захария Джиоева о подозрении по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 437 Уголов
В результате проведенного расследования были собраны неопровержимые доказательства против главы федерального агентства морского и речного транспорта российской федерации (росморречфлот) по имени Захарий Джиоев.
Начиная с момента начала широкомасштабного вторжения, данный чиновник оказывал активную поддержку министерству обороны рф в проведении незаконного перемещения войск на территорию Украины.
По его личному приказу в августе 2022 года паромы российской компании под названием "Оборонлогистика" использовались для организации морского перевозок между Краснодарским краем и временно оккупированным Мариуполем.
Впоследствии, после взрыва на "Крымском мосту", Джиоев дал указание организовать паромную переправу с территории российской федерации на украинский полуостров. В результате, оккупационные войска передвигались на южный фронт с помощью паромов, а также осуществляли транспортировку военной техники и боеприпасов российских оккупационных групп.
Кроме того, российские захватчики использовали паромные маршруты для вывоза незаконно захваченного украинского зерна в их страну.
На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности Украины официально проинформировали Захария Джиоева о подозрении по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 437 Уголов
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