Обещал «отмазать» подчиненного от уголовной ответственности: задержан замглавы Одесской ОВА

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации обещал своему подчиненному, против которого было открыто уголовное дело, "решить" вопросы с правоохранителями.
Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу «аванса» в размере
27 тыс. дол.
В пресс-службе сообщают, что сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.
Задержанному сообщили о подозрении в завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, и в завершенном покушении на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, і в совершении незаконных действий с использованием служебного положения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, продолжается установление всех обстоятельств правонарушения для привлечения к ответственности виновных.
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