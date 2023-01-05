Обещал «отмазать» подчиненного от уголовной ответственности: задержан замглавы Одесской ОВА

12:48 05 января Киев, Украина

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации обещал своему подчиненному, против которого было открыто уголовное дело, "решить" вопросы с правоохранителями.

Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины, сообщает пресс-служба СБУ

"По данным следствия, подозреваемый предложил руководителю структурного подразделения облгосадминистрации за 35 тыс долл. США закрыть уголовное производство по нему по факту присвоения государственного имущества. Заместитель председателя облгосадминистрации обещал содействие, - говорится в сообщении.

В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу «аванса» в размере

27 тыс. дол.

В пресс-службе сообщают, что сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

"Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили: свыше 45 тыс. долл.; более 21 тыс. евро; золотые слитки и монеты", - добавили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, и в завершенном покушении на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, і в совершении незаконных действий с использованием служебного положения.



Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, продолжается установление всех обстоятельств правонарушения для привлечения к ответственности виновных.