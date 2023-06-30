Обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции: правоохранители разоблачили нардепа
09:30 30 июня Киев, Украина
Народному депутату Украины, главе подкомитета в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве.
По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия, сообщили в Офисе генпрокурора утром 30 июня.
По данным СБУ, речь идет об обещании помочь иностранцу избежать экстрадиции за 50 тысяч долларов.
"По данным следствия, нардепутат путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов США. Зафиксировано получение 30 тыс. долл. США. Предварительно, он получил еще 20 тыс. долл. США", — говорится в сообщении.
Как сообщили в СБУ, "за 50 тыс. долл. США нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции".
"СБУ разоблачила действующего народного депутата, который за $50 тыс. обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", – говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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