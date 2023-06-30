Обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции: правоохранители разоблачили нардепа

09:30 30 июня Киев, Украина

Народному депутату Украины, главе подкомитета в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве.

По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия, сообщили в Офисе генпрокурора утром 30 июня.

По данным СБУ , речь идет об обещании помочь иностранцу избежать экстрадиции за 50 тысяч долларов.

"По данным следствия, нардепутат путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов США. Зафиксировано получение 30 тыс. долл. США. Предварительно, он получил еще 20 тыс. долл. США", — говорится в сообщении.

Как сообщили в СБУ, "за 50 тыс. долл. США нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции".

"СБУ разоблачила действующего народного депутата, который за $50 тыс. обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.