"Обчищали" банковские карты: СБУ пресекла деятельность группировки

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу колл-центра, который занимался похищением денежных средств с карт граждан.
По оперативным данным, ежедневная «прибыль» злоумышленников составляла до миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, 8 апреля.
По данным следствия, организовали схему четверо жителей Запорожской области и Днепра. Они обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где работали около 50 операторов. Выдавая себя за работников банков, они звонили клиентам финучреждений и выманивали от них информацию о CVV-кодах, номера и пин-кодах платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам средства переводили на другие банковские счета.
Для работы с зарубежными клиентами банков использовалась незаконная маршрутизация международного телефонного трафика.
При обыске в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:
Для работы с зарубежными клиентами банков использовалась незаконная маршрутизация международного телефонного трафика.
При обыске в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:
- 51 единицу компьютерной техники;
- оборудование для IP-телефонии;
- инструкции для операторов с пошаговыми действиями во время общения;
- мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства возможной противоправной деятельности.
Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизы.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.
Санкциями по этой статье УК являются штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.
Санкциями по этой статье УК являются штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии