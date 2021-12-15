"Обчищали" банковские карты: СБУ пресекла деятельность группировки

19:26 08 Апрель Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу колл-центра, который занимался похищением денежных средств с карт граждан. 
 
По оперативным данным, ежедневная «прибыль» злоумышленников составляла до миллиона гривен.
 
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, 8 апреля.
 
По данным следствия, организовали схему четверо жителей Запорожской области и Днепра. Они обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где работали около 50 операторов. Выдавая себя за работников банков, они звонили клиентам финучреждений и выманивали от них информацию о CVV-кодах, номера и пин-кодах платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам средства переводили на другие банковские счета.

Для работы с зарубежными клиентами банков использовалась незаконная маршрутизация международного телефонного трафика.

При обыске в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:
  • 51 единицу компьютерной техники;
  • оборудование для IP-телефонии;
  • инструкции для операторов с пошаговыми действиями во время общения;
  • мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства возможной противоправной деятельности.
Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизы.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.

Санкциями по этой статье УК являются штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.