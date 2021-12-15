"Обчищали" банковские карты: СБУ пресекла деятельность группировки

19:26 08 Апрель Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу колл-центра, который занимался похищением денежных средств с карт граждан.

По оперативным данным, ежедневная «прибыль» злоумышленников составляла до миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ , 8 апреля.

По данным следствия, организовали схему четверо жителей Запорожской области и Днепра. Они обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где работали около 50 операторов. Выдавая себя за работников банков, они звонили клиентам финучреждений и выманивали от них информацию о CVV-кодах, номера и пин-кодах платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам средства переводили на другие банковские счета.



Для работы с зарубежными клиентами банков использовалась незаконная маршрутизация международного телефонного трафика.



При обыске в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:

51 единицу компьютерной техники;

оборудование для IP-телефонии;

инструкции для операторов с пошаговыми действиями во время общения;

мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства возможной противоправной деятельности.

Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизы.



В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.



Санкциями по этой статье УК являются штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.