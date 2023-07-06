Новый взрыв и пожар в оккупированной Макеевке: нефтебаза в огне

08:54 06 июля Киев, Украина

Во временно оккупированной Макеевки в Донецкой области снова прогремел взрыв, в результате которого на нефтебазе возник значительный пожар.

Информация об этом распространилась через некоторые российские СМИ и каналы пропаганды.

По их данным, заявлено, что город был якобы обстрелян из реактивной артиллерии.

В результате атаки произошло возгорание нефтебазы, расположенной в Красногвардейском районе. По информации, горят пять емкостей с топливом, произошел разлив.