Новый пожар в Луганской области

14:26 05 Октябрь Киев, Украина

 
Станично-луганская районная государственная администрация сообщает, что сегодня, 5 октября между поселками Нижнетеплое и Артема в Луганской области вспыхнул пожар.

По ее данным, пожар начался в результате поджога. "Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из Града. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции", - подчеркивается в сообщении.

Спасатели сдерживают распространение огня, однако в результате пожара там начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.