Новый пожар в Луганской области

Станично-луганская районная государственная администрация сообщает, что сегодня, 5 октября между поселками Нижнетеплое и Артема в Луганской области вспыхнул пожар.
По ее данным, пожар начался в результате поджога. "Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из Града. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции", - подчеркивается в сообщении.
Спасатели сдерживают распространение огня, однако в результате пожара там начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.
По ее данным, пожар начался в результате поджога. "Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из Града. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции", - подчеркивается в сообщении.
Спасатели сдерживают распространение огня, однако в результате пожара там начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.
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