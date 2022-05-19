Новые провокации в Донецке

Сценарий Бучи может повториться в Донецке.
Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о вероятных провокациях России на Донетчине.
Как отмечают в ЦПД, возможны провокации по "бучанскому сценарию".
Так, для дискредитации Украины на международной арене Кремль распространяет фейк о том, что якобы украинские военные переоденутся в форму российской армии с белыми повязками и на камеру будут расстреливать жителей Константиновки.
Как отмечают в ЦПД, возможны провокации по "бучанскому сценарию".
Так, для дискредитации Украины на международной арене Кремль распространяет фейк о том, что якобы украинские военные переоденутся в форму российской армии с белыми повязками и на камеру будут расстреливать жителей Константиновки.
Спикер президента России Дмитрий Песков цинично назвал массовые убийства в Буче, совершенные российскими оккупантами, "кровожадным" фейком западных пиарщиков.
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