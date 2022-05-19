Новые провокации в Донецке

"Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства. Цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ - попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируются оккупантами", - говорится в сообщении.