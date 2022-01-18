Новые подробности дела харьковского "мажора", обвиняемого в смертельном ДТП

Дело об обвинении несовершеннолетнего Николая Харьковского в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове будет рассматривать судья Краснозаводского районного суда Юлия Сиренко, но по болезни это будет решать другая судья – Ирина Блага, сообщила « Общественному » и.о. о. спикера суда Ольга Золотухина.
По ее словам, ходатайство прокуратуры о продлении срока пресечения Харьковскому в виде содержания под стражей суд получил 17 января.
«В связи с пребыванием судьи Сиренко Ю. Ю. на больничном, на основании абзаца 5 пункта 20-5 раздела XI Уголовного процессуального кодекса Украины, путем автоматизированного распределения указанного ходатайства для его рассмотрения было определено судью Благу Ирину Сергеевну», – сообщили в суде.
Ходатайство будет рассмотрено 19 января в 9:50. Срок меры Харьковского истекает 26 января.
Ранее адвокат «мажора» Николая Харьковского обнародовала шокирующие подробности .
Как известно, вечером 26 октября 2021 года в Харькове произошла смертельная авария – водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. По данным СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Михайлович Харьковский 2005 года рождения. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Серьезно пострадали три пассажира Infinity, тогда как водитель остался фактически невредимым.
Известно, что Харьковский не раз попадал в поле зрения полиции. Да, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону сына.
16-летний Николай Харьковский, находившийся за рулем Infiniti и совершивший в Харькове смертельное ДТП, ранее получил условный срок за то, что несколько лет назад выстрелил женщине в лицо из пневматического пистолета.
По ее словам, ходатайство прокуратуры о продлении срока пресечения Харьковскому в виде содержания под стражей суд получил 17 января.
«В связи с пребыванием судьи Сиренко Ю. Ю. на больничном, на основании абзаца 5 пункта 20-5 раздела XI Уголовного процессуального кодекса Украины, путем автоматизированного распределения указанного ходатайства для его рассмотрения было определено судью Благу Ирину Сергеевну», – сообщили в суде.
Ходатайство будет рассмотрено 19 января в 9:50. Срок меры Харьковского истекает 26 января.
Ранее адвокат «мажора» Николая Харьковского обнародовала шокирующие подробности .
Как известно, вечером 26 октября 2021 года в Харькове произошла смертельная авария – водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. По данным СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Михайлович Харьковский 2005 года рождения. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Серьезно пострадали три пассажира Infinity, тогда как водитель остался фактически невредимым.
Известно, что Харьковский не раз попадал в поле зрения полиции. Да, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону сына.
16-летний Николай Харьковский, находившийся за рулем Infiniti и совершивший в Харькове смертельное ДТП, ранее получил условный срок за то, что несколько лет назад выстрелил женщине в лицо из пневматического пистолета.
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