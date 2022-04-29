Новомосковск: пьяная драка закончилась смертью 18-летнего юноши

В одной из больниц Новомосковска от полученных накануне многочисленных телесных травм скончался 18-летний юноша. Подозреваемые в избиении задержаны.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.
Как установили оперативники, накануне вечером потерпевший вместе с друзьями отдыхали на одной из улиц города. Неподалеку также отдыхала компания. Во время употребления спиртных напитков между потерпевшим и нападающими возникла ссора, в результате которой 18-летний парень получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице на следующий день.
Правоохранители задержали нападавших. Ими оказались местные жители 38 и 43 лет. Следственным по согласованию с местной прокуратурой мужчинам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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