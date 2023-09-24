Новое землетрясение произошло в Украине

09:32 24 сентября Киев, Украина

Все чаще мир содрогается в буквальном смысле – участились землетрясения. Не стала исключением и Украина. Как сообщили в Главном центре спецконтроля, в субботу, 23 сентября, было зафиксировано землетрясение в Свалявском районе Закарпатской области.

"23 сентября 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера). Эпицентр землетрясения находился в Свалявском районе Закарпатской области, на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что по классификации землетрясений это относится к неощутимым.

Последнее землетрясение в Закарпатской области, зарегистрированное 14 сентября, также имело магнитуду 2,0 (по шкале Рихтера).

Напомним, в Черновицкой области 24 августа зафиксировали землетрясение магнитудой 1,6 по шкале Рихтера.

А 23 июля на территории Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6.