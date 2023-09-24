Новое землетрясение произошло в Украине

Все чаще мир содрогается в буквальном смысле – участились землетрясения. Не стала исключением и Украина. Как сообщили в Главном центре спецконтроля, в субботу, 23 сентября, было зафиксировано землетрясение в Свалявском районе Закарпатской области.
Специалисты отмечают, что по классификации землетрясений это относится к неощутимым.
Последнее землетрясение в Закарпатской области, зарегистрированное 14 сентября, также имело магнитуду 2,0 (по шкале Рихтера).
Напомним, в Черновицкой области 24 августа зафиксировали землетрясение магнитудой 1,6 по шкале Рихтера.
А 23 июля на территории Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6.
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