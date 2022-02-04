Новая схема мошенничества – будьте бдительны!

Мошенничество с картой является одним из самых распространенных методов выманивания денег у населения. Схем уже так много, что большинство украинцев чувствуют себя не в безопасности – не помогает даже кибер полиция.

Желая получить лёгкий доход, злоумышленники используют всё более изощрённые методы социальной инженерии для кражи денег у клиентов банков. По данным СМИ, на смену методу, при котором мошенники выдают себя за сотрудников финансовой организации, пришла его "продвинутая" версия, которая в глазах жертвы обмана выглядит более убедительно.

В соответствии с новой "методичкой" злоумышленники вслед за звонком якобы от лица службы безопасности банка, в ходе которого владельцу карты сообщают о "попытке кражи денег" и необходимости перевести их на "безопасный счёт", клиенту направляется скан письма на бланке кредитной организации с поддельной печатью и подписью её представителя (копия такого документа оказалась в распоряжении журналистов). В отправленном письме указываются счета мошенников, на которые клиента убеждают перевести деньги. О появлении подобных документов рассказали представители банков.

"Отправка подобных писем — один из способов убедить клиента, что он общается с представителем банка. В данном случае перед отправкой якобы официального письма злоумышленники предварительно выяснили у самого клиента информацию об имеющихся средствах и их количестве. Именно поэтому невозможна массовая рассылка подобных писем", — заявили представители банка.

Тем не менее в компании, занимающейся кибербезопасностью, рассказали, что в некоторых случаях подобные инструкции в бумажном виде поступают и без предварительных звонков, в формате "наудачу" — как разновидность фишинговой рассылки.